У Кенії щонайменше 13 людей загинули через зсув ґрунту після сильних дощів

Щонайменше 13 людей загинули внаслідок зсуву ґрунту в західній частині Кенії, у регіоні Рифт-Валлі. Інцидент стався уранці 1 листопада після тривалих злив, повідомила місцева поліція.

За даними поліцейського командувача округу Елґейо-Мараквет Пітера Мулінґе, рятувальникам вдалося знайти живими 19 людей. Точна кількість зниклих безвісти наразі невідома — пошуково-рятувальні роботи тривають.

Міністр внутрішніх справ Кіпчумба Муркомен заявив, що для допомоги у порятунку залучили військових та поліцейські гелікоптери.

Влада попереджає, що через сильні опади у регіоні можливі нові зсуви та закликає місцевих жителів до обережності.



