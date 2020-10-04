Творець бренду Kenzo Кензо Такада помер від COVID-19

Японський дизайнер Кензо Такада – засновник дому моди Kenzo – помер у Франції у віці 81 року від коронавірусної інфекції COVID-19, повідомив його представник.

За повідомленням, Кензо Такада помер 4 жовтня в лікарні в Парижі від ускладнень, викликаних COVID-19.

Кензо Такада переїхав до Парижа в 1964 році, де через кілька років представив свою першу модну колекцію. Згодом під маркою Kenzo почали випускати також парфумерію й аксесуари.

У 1993-му бренд придбала найбільша світова компанія в сфері моди і предметів розкоші – LVMH.

Генеральний директор підрозділу моди концерну LVMH Сідні Толедано висловив співчуття у зв’язку зі смертю Кензо Такада, який продовжував співпрацювати з компанією при розробці низки колекцій, назвавши його «великим дизайнером і чудовим хлопцем».