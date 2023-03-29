У Керченській протоці зупинилися пороми

Роботу Керченської поромної переправи призупинено через сильний вітер, повідомляє російське державне агентство «РИА Новости» з посиланням на рятувальників.

За даними Мінтрансу Росії, у Керченській протоці зберігається штормове попередження у зв’язку із сильним вітром 12-17 м/сек.

У Краснодарському краї РФ у черзі на Керченську переправу очікують 272 автомобілі, повідомив оперативний штаб російського регіону.

Останнім часом перед Керченським мостом все частіше утворюються затори, які сягають кількох кілометрів. Імовірна причина – збільшення часу огляду транспорту після відкриття автомобільного руху по всіх смугах мосту.

8 жовтня на Керченському мосту стався вибух із подальшою пожежею. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалення двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент Росії Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідчого комітету РФ, назвав вибух на Керченському мості «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.

Керченський міст – стратегічно важливий як для постачання окупованого Криму, так і для постачання до Криму живої сили, техніки та озброєнь для бойових дій в Україні. Українська влада прямо причетність до вибуху не підтверджувала.