Жителя Херсонщини судитимуть за організацію перевезень до Росії через Керченський міст

У Херсоні судитимуть перевізника, який організував схему переправлення пасажирів в Росію Керченським мостом через територію окупованого Криму. Про це 2 квітня повідомили у прокуратурі Автономної республіки Крим.

За інформацією слідчих, житель Херсонської області на власному легковому автомобілі здійснював перевезення людей через КПВВ «Чаплинка» на територію Криму, прямуючи Керченським мостом до Краснодарського краю Росії.

«При цьому, вказаний громадянин усвідомлював, що пункти пропуску через державний кордон України на території півострова Крим не функціонують, а міст через Керченську протоку – незаконно збудований і не може бути використаним для перетину україно-російського кордону. Наразі, до обвинуваченого застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання. Досудове розслідування здійснювалось СУ ГУ СБУ в АР Крим», – мовиться у повідомленні.

Чоловіка звинувачують у організації незаконної схеми переправляння осіб через державний кордон (частина 2 статті 332 Кримінального кодексу України), порушенні порядку в’їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію (частина 1 статті 332-1 Кримінального кодексу України).