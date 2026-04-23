Зеленський змінив очільників СБУ в Києві, Київській, Харківській і Херсонській областях

Президент України Володимир Зеленський змінив керівників управлінь Служби безпеки України в Києві, Київській, Херсонській і Харківській областях. Відповідні укази оприлюднені на сайті голови держави.

Зокрема, президент звільнив із посади начальника Головного управління Служби безпеки України в Києві й Київській області Артема Бондаренка, який перебував на цій посаді з серпня 2022 року. Зеленський призначив на цю посаду Артема Борисевича, якого іншим указом звільнив із посади начальника управління Служби безпеки України в Херсонській області.

На посаду начальника управління СБУ в Херсонській області президент призначив Володимира Вавруха.

Крім того, голова держави звільнив Олександра Куця з посади начальника управління Служби безпеки України в Харківській області, призначивши на цю посаду Дениса Лутія.

Причини кадрових змін в указах не вказані.

У серпні 2022 року президент Зеленський змінив голів управлінь СБУ у Київській, Львівській і Тернопільській областях.