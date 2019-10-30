Cпівробітник НБУ вимагав 50 тисяч доларів хабаря за ліцензію на обмін валют – прокуратура

Правоохоронці затримали співробітника Національного банку України, який вимагав 50 тисяч доларів хабаря, повідомила прокуратура Києва 29 жовтня.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що вказану суму головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, що здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг», – заявили в прокуратурі.

Посадовця затримали на отриманні 40 тисяч доларів. Станом на вечір 29 жовтня йому готували повідомлення про підозру за статтями 15 і 190 Кримінального кодексу України (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене особою в особливо великих розмірах).

Національний банк України заявив, що уточнює інформацію. У регуляторі розповіли, що затриманий не є працівником структурного підрозділу, який здійснює видачу ліцензій на здійснення валютних операцій. Крім того, він не обіймає керівну посаду та працює у департаменті, який відповідає за господарське забезпечення діяльності НБУ.

Нацбанк наголосив, що рішення щодо видачі ліцензій ухвалюються колегіальним органом на підставі висновків низки департаментів. НБУ планує провести внутрішню перевірку та готовий сприяти проведенню слідчих дій.

В «Індексі сприйняття корупції-2018» від організації Transparency International Україна має 32 бали зі 100 та посідає 120-е місце серед 180 країн.