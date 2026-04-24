Моджтаба Хаменеї чекає на протез ноги та пластичну операцію – NYT

Верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї стикається з серйозними медичними ускладненнями після того, як пережив напад, і чекає на протез ноги та пластичну операцію на обличчі, повідомила The New York Times 23 квітня.

Посилаючись на чотирьох чиновників, знайомих з цим питанням, газета заявила, що він залишається психічно здатним ухвалювати рішення, але переніс операцію на руці та отримав важкі опіки обличчя.

У повідомленні йдеться, що Хаменеї мав обмежений контакт з іранськими генералами під час переговорів про припинення війни, що підтверджує попередні коментарі США про те, що він був «поранений» і, ймовірно, «спотворений».

Аналітики повідомили Times, що Хаменеї, який змінив свого батька, Алі Хаменеї, після того, як аятолла загинув у тому ж авіаударі, який поранив його сина 28 лютого, формально є лідером, але ще не повністю контролює ситуацію.

«Моджтаба ще не повністю командує чи контролює ситуацію», – сказав Санам Вакіл, директор програми Близького Сходу та Північної Африки в Chatham House.



У повідомленні газети NYT йдеться, що щоденні повноваження перейшли до високопосадовців та Корпусу вартових ісламської революції, тоді як Хаменеї уникає публічних виступів.

Моджтаба Хаменеї не з’являвся на публіці з моменту його призначення верховним лідером Ірану.



