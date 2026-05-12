У Нідерландах 12 працівників лікарні відправили на карантин через хантавірус

Лікарня в Нідерландах, де лікують пацієнта з хантавірусом, відправила на карантин 12 своїх співробітників – це превентивний захід.



Університетський медичний центр у місті Неймеген пов'язав рішення про шеститижневий карантин з тим, що аналізи крові та сечі були проведені без дотримання оновлених та суворіших протоколів.



«Ми ретельно вивчимо перебіг подій, щоб зробити висновки та запобігти подібним випадкам у майбутньому», – зазначила голова правління лікарні Бертіне Лахейс. Водночас у лікарні зазначили, що ризик зараження дуже низький, і надання медичної допомоги пацієнтам продовжується без перебоїв.



7 травня до медичного центру Radboudumc у Неймегені надійшов пасажир з круїзного судна Hondius, на якому стався спалах хантавіруса.

У вівторок у Нідерландах, в аеропорту Ейндховен, незабаром після опівночі приземлилися два літаки з 28 пасажирами, яких евакуювали серед інших туристів із судна MV Hondius. На борту літаків було вісім підданих Нідерландів. Раніше влада повідомляла, що решта пасажирів різних національностей продовжить свій шлях до своїх країн.



З початку спалаху захворювання на судні Hondius померли троє людей: голландська подружня пара та громадянин Німеччини.

У понеділок Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила про сім підтверджених випадків зараження хантавірусом штаму Андес і два ймовірні випадки– одна людина померла до проведення тесту, і одна на острові Трістан-да-Кунья в Південній Атлантиці, де тести були недоступні.



Серед підтверджених випадків – французька пасажирка, у якої тест виявився позитивним після того, як судно в неділю пришвартувалося на Канарських островах, у Тенеріфе. Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню у понеділок заявив, що стан пасажирки є стабільним після короткочасного погіршення.



З Тенеріфе людей, які перебували на круїзному лайнері, евакуювали літаками в різні країни. За останніми даними, усі пасажири судно залишили. У понеділок пізно ввечері Hondius вирушило до Нідерландів із 25 членами екіпажу, а також лікарем та медсестрою. Очікується, що вони прибудуть до Нідерландів до 17 травня, повідомила компанія Oceanwide Expeditions, яка володіє судном.

Раніше ВООЗ не виключила, що на борту MV Hondius могла відбутися передача хантавіруса від людини до людини. Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але 5 травня ВООЗ заявила, що в даному випадку він міг поширитися через «дуже близькі контакти» на борту круїзного лайнера. Фахівці наголошують, що така передача є рідкісним явищем та ризик для населення низький.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.



