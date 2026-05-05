ВООЗ: хантавірус на круїзному судні могли передати самі пасажири

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не виключає, що на борту нідерландського пасажирського судна Mv Hondius, яке зараз стоїть біля берегів Кабо-Верде і на якому померло троє людей, могла відбутися передача хантавіруса від людини до людини.

Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але 5 травня ВООЗ заявила, що в цьому випадку він міг поширитися внаслідок «дуже близьких контактів» на борту круїзного лайнера. Фахівці наголошують, що така передача є рідкісним явищем і ризик для населення низький.

«Частина людей на борту судна – це пари, які ділять каюти, тому це досить тісний контакт», – зазначила представниця ВООЗ Марія ван Керкгове. За її словами, є припущення, що перший хворий міг заразитися вірусом до посадки на судно.

Судно MV Hondius відпливло з Аргентини близько місяця тому, щоб розпочати подорож через Атлантику. Нині лайнер стоїть на якорі неподалік Кабо-Верде, біля західного узбережжя Африки.

За останніми офіційними даними, на судні було виявлено сім випадків зараження хантавірусом – два підтверджені та п’ять імовірних. Двоє із загиблих пасажирів – подружня пара з Нідерландів. Підтверджено, що жінку було заражено вірусом. При цьому хантавірус не був підтверджений ані в її чоловіка, ані в іншого загиблого пасажира – громадянина Німеччини, який помер 2 травня.

Ще один пасажир, 69-річний підданий Британії, якого евакуювали для лікування до Південної Африки, також підтвердив наявність вірусу.

Компанія Oceanwide Expeditions повідомила, що зараз на борту «під строгим контролем» залишаються близько 150 людей із 23 країн, пише ВВС.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує. Зараження людей найчастіше походить від гризунів.