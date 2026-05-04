Українці на круїзному лайнері MV Hondius не хворіють на хантавірус – МЗС України

Компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, підтвердила наявність п’яти громадян України серед членів екіпажу лайнера, на якому зафіксовані випадки захворювання на хантавірус.

«За наявною станом на зараз інформацією, свідчень про незадовільній стан їхнього здоровʼя немає», – інформує МЗС із посиланням на повідомлення посольства України в Нідерландах.

Згідно з офіційною інформацією від Oceanwide Expeditions, судно перебуває біля узбережжя Кабо-Верде.

«Вживаються суворі запобіжні заходи, включаючи ізоляцію, гігієнічні протоколи та медичний моніторинг. На борту перебуває 149 осіб, які належать до громадянства 23 країн. Oceanwide Expeditions тісно співпрацює з місцевими та міжнародними органами влади, включаючи ВООЗ, Міністерство закордонних справ Нідерландів», – указують в українському зовнішньополітичному відомстві.

Круїзний лайнер MV Hondius прямував із Аргентини до Кабо-Верде, на його борту померли троє людей.

Хантавірус зазвичай передається людям від гризунів через вдихання повітряних частинок, що утворюються з висохлих виділень тварин – фекалій, слини або сечі. У рідкісних випадках людина інфікується через укуси та подряпини гризунів.