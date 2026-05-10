У Центрі громадського здоров’я розповіли, як убезпечитися від інфікування хантавірусом

В Україні щороку фіксують випадки хантавірусної інфекції, повідомив речник Центру громадського здоров’я при Міністерстві охорони здоров’я Микола Ганіч в ефірі телемарафону 10 травня.

Він розповів, що хантавіруси – це поширена по всьому світу група вірусів, для яких гризуни є природним резервуаром. Вони спричиняють два основних захворювання – геморагічну гарячку з нирковим синдромом, що є більш поширеною в Європі й Азії, зокрема, в Україні, та хантавірусний легеневий синдром, характерний для країн Західної півкулі:

«І до цієї (другої – ред.) групи вірусів належить такий різновид, як Andes. Власне, це унікальний вид, тому що, на відміну від інших хатавірусів, він може передаватися від людини до людини за умови тісного тривалого контакту між інфікованою й здоровою людиною».

За даними Ганіча, в Україні щороку фіксують десятки випадків захворювання на хантавірусну інфекцію, але йдеться про хантавірус, який передається виключно від гризунів до людини.





«Відтак, щоб убезпечитися, потрібно бути уникати можливого контакту. Цей вірус може передаватися через виділення гризунів, які можуть міститися в пилі, на поверхнях, у їжі, якщо вона була не захищена», – сказав він.

Це може стосуватися звичайних домогосподарств, де можуть бути миші, але також переносити вірус можуть миші-полівки й пацюки.

«Якщо ви знаєте, що може бути потенційний контакт, тобто це старе приміщення, технічне приміщення, сарай, або навіть якщо ви помітили в будинку гризунів – бажано не підмітати підлогу, не піднімати пил у повітря, краще провести вологе прибирання. Якщо ви знаєте, що на поверхнях могли бути гризуни, краще очистити антисептиками, в жодному разі не торкатися руками, руки потрібно обов’язково мити», – розповів представник ЦГЗ.

Він також порадив користуватися латексними чи гумовими рукавичками, щоб уникати контакту під час прибирання.

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанський острів Тенеріфе 10 травня. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та влада Іспанії заявила, що ні в кого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу.

Читайте також: ВООЗ: хантавірус на круїзному судні могли передати самі пасажири

Судно MV Hondius відпливло з Аргентини близько місяця тому, щоб почати подорож через Атлантику. За останніми даними, на судні було виявлено вісім підтверджених та ймовірних випадків зараження хантавірусом, троє людей померли – подружня пара з Нідерландів та громадянин Німеччини.

Раніше ВООЗ не виключила, що на борту MV Hondius могла відбутися передача хантавіруса від людини до людини. Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але 5 травня ВООЗ заявила, що в даному випадку він міг поширитися через «дуже близькі контакти» на борту круїзного лайнера. Фахівці наголошують, що така передача є рідкісним явищем та ризик для населення низький.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.