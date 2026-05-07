МЗС: пасажирів і екіпаж судна Hondius обстежать по прибутті до Канарських островів

Судно MV Hondius, на борту якого виявили випадки захворювання на хантавірус, станом на 7 травня прямує до Канарських островів у Іспанії – про це Радіо Свобода повідомили в Міністерстві закордонних справ.

За даними відомства, судно має прибути до порту призначення 9 травня.

«Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу. Стан здоров’я 5 громадян України, членів екіпажу «MV Hondius», задовільний, ознак захворювання у них не виявлено», – заявили в пресслужбі.

Посольство України в Нідерландах, додає МЗС, продовжує підтримувати постійний контакт з представником компанії-оператора.





Із симптомами хантавірусу з судна на цей момент евакуювали п’ятьох людей. У двох із них захворювання підтверджено, зараз вони проходять лікування в столиці Південно-Африканської Республіки Йоганнесбурзі та швейцарському Цюріху. Ще трьох людей із підозрою на захворювання доправили до Нідерландів та Німеччини.

«Справа перебуває на особливому контролі Департаменту консульської служби МЗС України, Посольства України в Нідерландах та Консульства України в Малазі», – додає міністерство.

Компанія Oceanwide Expeditions, яка є оператором судна MV Hondius, 4 травня підтвердила наявність п’яти громадян України серед членів екіпажу лайнера, на якому зафіксовані випадки захворювання на хантавірус.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує. Зараження людей найчастіше походить від гризунів.