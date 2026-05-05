Сибіга заявив про 4-ий випадок відмивання РФ вкраденого українського зерна в портах Єгипту з квітня

Єгипетський порт Абу-Кір, попри запит України, дозволив розвантажити 26,9 тисяч тонн викраденої української пшениці з судна ASOMATOS, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За його словами, це вже четвертий випадок відмивання Росією викраденого українського зерна в єгипетських портах від квітня.

«ASOMATOS було дозволено розвантажитися навіть попри те, що п’ять днів тому генеральний прокурор України направив офіційний запит на правову допомогу до Міністерства юстиції Єгипту щодо цього незаконного вантажу, експортованого підсанкційним «Агро-Фрегатом» через окупований Крим, та надав усі необхідні дані й правові підстави для арешту судна і його вантажу», – наголосив Сибіга у публікації в соцмережі X.

Він зазначив, що Україна – це країна, яка багато років відігравала роль надійного гаранта продовольчої безпеки Єгипту, «і ми не розуміємо, чому єгипетські партнери відплачують нам тим, що продовжують приймати викрадене українське зерно».

Міністр наголосив, що вкрадені товари з окупованих територій мають бути конфісковані, а не прийняті.

Коментарів влади Єгипту щодо цього питання поки немає.

30 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала більш системно протидіяти торгівлі зерном із окупованих територій. Він, зокрема, вказав на «гострий» трек взаємодії з Ізраїлем в цьому напрямку, в який включилися українські дипломати й Офіс генерального прокурора.

Перед тим Офіс генерального прокурора заявив, що надіслав Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS. На його борту, за даними слідства, є вантаж, який може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного зерна з окупованих територій України. У Ізраїлі заявили, що отримали запит, але він нібито «мав суттєві фактичні прогалини», а судно залишило його територіальні води.

За даними ОГП, від початку повномасштабної агресії Росії з окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.