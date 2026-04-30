Зеленський: Україна будує систему протидії тіньовому зерновому флоту Росії

Україна почала більш системно протидіяти торгівлі зерном із окупованих територій, заявив президент Володимир Зеленський увечері 30 квітня.

Він вказав на активізацію роботи з партнерами для синхронізації санкцій.

«Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доповів щодо таких та інших контактів. Зокрема, більш системно працюємо по тіньовому зерновому флоту Росії – по суднах, які використовуються для перевезення зерна, що було вкрадене на тимчасово окупованій території України», – повідомив Зеленський.





Він вказав на «гострий» трек взаємодії з Ізраїлем в цьому напрямку, в який включилися українські дипломати та Офіс генерального прокурора:

«Будуємо систему протидії тіньовому зерновому флоту, так само як і тіньовому нафтовому флоту».

Крім того, за словами Зеленського, він обговорив із Сибігою пріоритети роботи на європейському напрямку, а також погодив вирішення окремих кадрових питань у структурі МЗС та в посольському корпусі.

Читайте також: МЗС Ізраїлю заявило про «фактичні прогалини» в запиті України на арешт судна через зерно

Напередодні Офіс генерального прокурора заявив, що надіслав Ізраїлю пакет документів для арешту російського судна PANORMITIS. На його борту, за даними слідства, є вантаж, який може бути частиною схеми з легалізації незаконно вивезеного зерна з окупованих територій України. У Ізраїлі заявили, що отримали запит, але він нібито «мав суттєві фактичні прогалини», а судно залишило його територіальні води.

За даними ОГП, від початку повномасштабної агресії Росії з тимчасово окупованих територій України незаконно вивезли понад 1,7 мільйона тонн агропродукції загальною вартістю понад 20 мільярдів гривень.

Українське МЗС зафіксувало, що до Ізраїлю загалом надійшло кілька вантажів із українською аграрною продукцією, незаконно вивезеною Росією з окупованих територій.