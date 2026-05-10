Круїзний лайнер, на якому виявили, хантавірус прибув на Тенеріфе, вже евакуювали першу групу людей

Круїзний лайнер MV Hondius, на якому стався спалах хантавірусу, прибув на іспанський острів Тенеріфе. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та влада Іспанії заявила, що ні в кого на борту судна наразі не спостерігаються симптоми вірусу.



Корабель не швартуватиметься, а залишиться на якорі в районі порту Гранадилья – людей доставлять на берег на невеликих човнах.



Як пише AFP, перший рейс з евакуйованими з круїзного лайнера покинув Канарські острови Іспанії, повідомляє Reuters.



Першими евакуйованими з судна MV Hondius стали 14 іспанців, які проходитимуть карантин у військовому шпиталі в Мадриді.



На борту корабля перебувають майже 150 людей із 23 країн.



Раніше на Тенеріфе прилетів голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебреїсус, щоб «проконтролювати безпечну висадку пасажирів, членів екіпажу та експертів сфері охорони здоров’я». Він також звернувся до жителів Тенеріфе і запевнив їх, що «це не ще один COVID-19» і «поточний ризик для громадського здоров’я від хантавіруса залишається низьким».



Судно MV Hondius відпливло з Аргентини близько місяця тому, щоб почати подорож через Атлантику. За останніми даними, на судні було виявлено вісім підтверджених та ймовірних випадків зараження хантавірусом, троє людей померли – подружня пара з Нідерландів та громадянин Німеччини.



Раніше ВООЗ не виключила, що на борту MV Hondius могла відбутися передача хантавіруса від людини до людини. Зазвичай цей вірус передається від гризунів, але 5 травня ВООЗ заявила, що в даному випадку він міг поширитися через «дуже близькі контакти» на борту круїзного лайнера. Фахівці наголошують, що така передача є рідкісним явищем та ризик для населення низький.

Існує кілька різновидів хантавірусів. Зараження може спричинити геморагічну лихоманку з нирковим синдромом або хантавірусний кардіопульмональний синдром. Обидва захворювання вважаються небезпечними, вакцини від хантавіруса наразі не існує.



