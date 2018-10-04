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04 Жовтень 2018, Київ 19:03
Новини | Події

У Маріуполі обвинувачену в убивстві полковника СБУ Хараберюша засудили до 12 років тюрми

Місце вибуху автомобіля, внаслідок якого загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш, Маріуполь, 31 березня 2017 року

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Ільчевський районний суд Маріуполя засудив до 12 років позбавлення волі мешканку Донецька Юлію Прасолову, визнавши її винною у вбивстві полковника Служби безпеки України Олександра Хараберюша в березні 2017 року, повідомила прес-служба суду «Українським новинам».

«Обвинуваченій було призначено покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Розгляд справи вівся в закритому режимі з метою забезпечення безпеки», – розповіла представниця прес-служби суду.

Згідно з повідомленням, вирок був винесений 25 вересня. Апеляція на нього поки не подана.

31 березня 2017 року в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвали у центрі міста. Від зазнаних травм Хараберюш помер на місці. Прокуратура кваліфікувала вибух як теракт.

У жовтні 2017 року очільник СБУ Ярослав Грицак заявив про затримання в Одесі жінки за підозрою у підриві авто Хараберюша. За його словами, затримана у всьому зізналась.

У червні 2018 року Генеральна прокуратура повідомила, що справу про вбивство передали до суду.

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