Справу про вбивство контррозвідника СБУ Хараберюша передали до суду – Сарган

Головне слідче управління СБУ під процесуальним керівництвом Генпрокуратури завершили розслідування справи про вбивство начальника Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександра Хараберюша і передали справу до суду, повідомила у Facebook речниця Генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, підозрюваній вручили обвинувальний акт у вчиненні злочинів, передбачених статтями про терористичний акт, що спричинив загибель людини, та незаконне поводження з вибуховими речовинами Кримінального кодексу України.

Як повідомляється на сайті Генпрокуратури, слідство встановило, що громадянка України за попередньою змовою з учасниками угруповання «ДНР», діючи за їх вказівками та інструкціями, 31 березня 2017 прикріпила саморобний вибуховий пристрій на магнітній основі до днища автомобіля, яким користувався загиблий.

«Упевнившись, що О. Хараберюш сів за кермо вказаного автомобіля та розпочав рух, обвинувачена здійснила дзвінок на номер оператора мобільного зв’язку, встановлений у вибуховому пристрої, чим активувала його. Унаслідок вибуху офіцер загинув на місці події», – мовиться у повідомленні.

Імені підозрюваної відомство не називає.

У жовтні минулого року очільник СБУ Ярослав Грицак заявив про затримання в Одесі жінки за підозрою у підриві авто в березні в Маріуполі, внаслідок чого загинув співробітник СБУ Олександр Хараберюш. За його словами, затримана у всьому зізналась.

31 березня 2017-го в Маріуполі внаслідок вибуху автомобіля загинув начальник Головного відділу контррозвідки Донецького управління СБУ Олександр Хараберюш. Його авто підірвали у центрі міста, на перетині вулиці Кафайської та проспекту Металургів. Від зазнаних травм Хараберюш помер на місці. Прокуратура кваліфікувала вибух як теракт.