Війська РФ завдали удару по спортивному обʼєкту в Харкові – Терехов

Російські війська завдали удару по спортивному обʼєкту у Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Даних про постраждалих немає. За даними Терехова, сили РФ для атаки застосували бойовим дроном «Молния».

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний днями в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив, що понад 800 спортивних об’єктів в Україні було зруйновано повністю або частково за час повномасштабної війни РФ проти України.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.