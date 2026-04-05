Сили РФ атакували Харків: постраждала жінка, вибиті вікна у багатоповерхівках – влада

У неділю, 5 квітня російські військові атакували Харків дронами, повідомив міський голова Ігор Терехов у телеграмі.

«Влучання реактивного «Шахеду» у Шевченківському районі міста. Наслідки уточнюємо», – зазначив він.

Згодом він написав, що внаслідок атаки є постраждалі – їхня кількість та стан уточнюються.

«Внаслідок прильоту по Шевченківському району пошкоджені та вибиті вікна в прилеглих багатоповерхівках. Обстеження території триває», – зазначив Терехов.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов зазначив, що у Шевченківському районі зафіксовано влучання «Шахеда» у землю поруч із житловим будинком.

«Пошкоджено скління вікон житлових будинків. Постраждала 61-річна жінка. У неї діагностовано гостру реакцію на стрес», – написав він.

За даними Терехова, внаслідок атаки РФ постраждало шість багатоквартирних будинків – вибиті вікна, пошкоджені покрівлі, перебито газогін та виведено з ладу каналізацію.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.