АМК визнав необґрунтованим підвищення тарифу на проїзд у підземці Харкова

Харківське обласне відділення Антимонопольного комітету України заявило про необґрунтованість нового тарифу на послуги з перевезення пасажирів у Харківському метрополітені.

«Попередньо встановлено, що до калькуляції включені витрати, не пов’язані з наданням послуг з перевезення пасажирів, та суперечать порядку формування тарифів на послуги міського електричного транспорту (метрополітену), затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 05.03.2007», – йдеться в повідомленні на сайті відомства.

У відділенні АМК на Харківщині заявили, що інформацію за підсумками перевірки економічного обґрунтування тарифу на проїзд у підземці Харкова скерували до Прокуратури Харківської області.

6 лютого на засіданні виконкому Харківської міськради було ухвалене рішення про підвищення вартості проїзду в міському метрополітені з 5 до 8 гривень за одну поїздку. Подорожчання стосувалося і іншого громадського транспорту Харкова.

20 лютого Прокуратура Харківської області відкрила проти мерії Харкова кримінальне провадження через відмову виконувати рішення суду про зупинення підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті.

За день до того суд зупинив рішення виконкому мерії про підвищення вартості проїзду в метро до 8 гривень і про підвищення вартості проїзду в трамваях і тролейбусах до 6 гривень.

За словами активістів «Харківського антикорупційного центру», з моменту оголошення ухвали 19 лютого вартість проїзду в метро Харкова знову має складати 5 гривень, у трамваях і тролейбусах – 4 гривні.