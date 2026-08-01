У Харкові Росія вдарила по складах видавництва «Ранок», загорілись підручники

У Харкові внаслідок атаки сил РФ 1 серпня загорілись складські приміщення видавництва «Ранок», повідомив голова наглядової ради корпорації RNK‑Ranok Віктор Круглов

«Приліт на склад «Ранка» в Харкові. Горять підручники», – зазначив Круглов.

За його словами, рятувальники ліквідовують пожежу. Згодом стало відомо про одну людину, котра зникла безвісти.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.