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Новини | Події

Війська РФ атакували склади в Броварах, загинула одна людина, число поранених зросло до 3 – влада

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Наслідки ракетного обстрілу Києва, 1 серпня 2026 року
Наслідки ракетного обстрілу Києва, 1 серпня 2026 року

На Київщині внаслідок російського удару вночі проти 1 серпня загинула одна людина, до трьох зросла кількість постраждалих, повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

«Сьогодні вранці ворожі дрони атакували складські приміщення у Броварах… Унаслідок атаки також пошкоджено 12 автомобілів. На місці продовжують працювати всі оперативні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару та фіксація завданих руйнувань», – йдеться в повідомленні.

Очільник Міністерства внутрішніх справ Іван Вигівський додав, що пожежа охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру.

У Києві внаслідок російського удару 1 серпня, за даними влади, загинули дев’ять людей, постраждали понад 30 людей, зокрема, четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські військові випустили по Україні 35 ракет, із них 27 балістичних, і 185 ударних дронів різних типів. Головною ціллю удару був Київ, під ударами також були Дніпропетровщина, Сумщина, Харківщина, Полтавщина.

Україні бракує ракет-перехоплювачів до систем MIM-104 Patriot. Це єдина установка в Україні, яка здатна ефективно збивати ракети «Іскандер-М», «Кинджал» і «Циркон», що летять балістичною і квазібалістичною траєкторіями. Відповідно спостерігається тенденція до зниження ефективності у протидії таким типам ракет.

На тлі цього дефіциту українська влада закликала партнерів розширити виробництво засобів перехоплення балістичних ракет.

Читайте також: Немає чим збивати російську балістику. Дефіцит ракет до Patriot. Які в України є варіанти?

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:

оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;
публічні заклики до знищення українців;
цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;
переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;
винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;
запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;
депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;
вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.

Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.

Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.

Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.

Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Десятками ракет по Києву. Нічна атака на столицю (фоторепортаж)

У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло 30. Девʼятеро людей загинули
1/15 У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що, за останніми даними, число постраждалих сягнуло 30. Девʼятеро людей загинули
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У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.<br><br>На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
2/15 У Дарницькому районі горіли автомобілі й пошкоджені будинки. Тут сім людей загинули, ще 14 – постраждали, з них двоє дітей.

На фото – тіло загиблої людини забирають з дороги
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Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
3/15 Кров на пішохідному переході у Дарницькому районі
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Рятувальник гасить машини, що загорілися внаслідок атаки
4/15 Рятувальник гасить машини, що загорілися внаслідок атаки
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5/15
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Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
6/15 Крізь спалені авто видно тіло загиблої людини. Його оглядають правоохоронці
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У Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку
7/15 У Солом’янському районі дві людини загинули і вісім постраждали, з них двоє дітей. За одною з адрес сталося часткове руйнування і загоряння 5-поверхового житлового будинку
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Дівчина з домашнім улюбленцем на місці удару в Соломʼянському районі
8/15 Дівчина з домашнім улюбленцем на місці удару в Соломʼянському районі
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Рятувальник працює на місці влучання
9/15 Рятувальник працює на місці влучання
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Світанок у Києві після нічної атаки
10/15 Світанок у Києві після нічної атаки
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Вирва від удару ракети
11/15 Вирва від удару ракети
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На ранок над Києвом здіймався дим
12/15 На ранок над Києвом здіймався дим
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Двір у спальному районі Києва на ранок після обстрілу
13/15 Двір у спальному районі Києва на ранок після обстрілу
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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
14/15 Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України
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Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
15/15 Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України
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