Військові Росії сьогодні з «Ураганів» обстріляли Харків, загинули 4 людей – прокуратура

Російські військові сьогодні обстріляли з РСЗВ «Ураган» Московський район Харкова, загинули четверо людей, повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

«За даними слідства, 19 квітня 2022 року близько 13:20 російські військовослужбовці обстріляли з реактивних систем залпового вогню «Ураган» Московський район Харкова. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини. Ще 14 мирних жителів поранені. Пошкоджено понад 10 житлових будинків, гаражі та супермаркет», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч.2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Раніше сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські військові знову обстрілюють житлові райони Харкова, є жертви – 3 людини загинули, 16 поранених.

З початку масштабного вторгнення російських військ в Україні загинули 2072 мирні жителі, у тому числі 169 дітей, станом на 18 квітня повідомляли в ООН. При цьому в організації зазначають, що реальна кількість жертв може бути вищою.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».