Одна людина загинула, двоє поранені через обстріл Харкова – голова ОВА

Внаслідок російського обстрілу Холодногірського району Харкова 10 вересня одна людина загинула, двоє – зазнали поранення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Голова ОВА уточнив, що російські війська обстріляли Харків із РСЗВ о 18:30.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що постраждали кілька приватних будинків, в одному з них – пожежа.

Пізніше він написав у телеграмі, що обстріл Холодногірського району триває: «знову приліт і знову до приватного будинку, там пожежа, інформації про постраждалих наразі немає».

Раніше Синєгубов заявив, що російські війська обстрілами мстять за успішні дії ЗСУ зі звільнення Харківщини.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Збройні сили України на цей час звільнили і взяли під контроль понад 30 населених пунктів на Харківщині.

Харків і Харківська область майже щодня зазнають обстрілів російської армії.

Росія, попри численні свідчення і докази, заявляє, що не обстрілює цивільних в Україні.