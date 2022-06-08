Ранковий обстріл Харківщини: ОВА повідомляє про поранення щонайменше 3 людей

Вранці 8 червня російські військові знову обстріляли населені пункти Харківської області, поранені щонайменше троє цивільних, повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

«Сьогодні зранку ворог вчергове обстріляв населені пункти Харківщини. Станом на зараз травмовано трьох людей. Інформація доповнюється. У Харкові в районі Салтівки дві людини зазнали осколкових поранень. Один чоловік зазнав поранення в селі Коробочкине, Чугуївського району», – йдеться в повідомленні ОВА у телеграмі.

Адміністрація закликала жителів не нехтувати сигналами тривоги.

Раніше сьогодні голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що минулої доби через російські обстріли в області п’ятеро цивільних жителів загинули, 12 – були поранені.