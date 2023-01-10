Влада підтвердила російські обстріли Харківщини

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов підтвердив російські обстріли Харківщини.

«Увага, жителі Харкова та області. Перебувайте в укриттях. Окупанти знову завдають удари», – написав він у телеграмі.

Раніше у соцмережах повідомили, що у Харкові чути звуки вибухів.

Ці обстріли сталися після того, як вдень 10 січня Харків відвідала міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Харків та область регулярно зазнають атак російських військ. Часто це відбувається з використанням систем С-300. За даними влади, з території Бєлгородської області Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.