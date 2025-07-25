Удар РФ по Харкову: під завалами медичного закладу можуть перебувати троє людей

У Харкові під завалами медичного закладу, в який зазнав удару РФ, можуть перебувати ще троє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«Під завали можуть перебувати ще 3 людей – пацієнтів пошкодженої установи. Розбір завалів триває», – написав він у телеграмі.

За його словами, наразі відомо про 12 постраждалих, серед яких є 12-річна дівчинка. 4 людей госпіталізували.

Вдень 25 липня російські війська завдали КАБами ударів по Харкову. За даними мера міста, сили РФ в Індустріальному районі КАБ влучили у будівлю медичного закладу, поряд є ще одне приміщення для лікування людей. Наслідки уточнюються.

Вчора, 24 липня, сили РФ вдарили КАБами по Харкову. Як повідомляла місцева влада, серед іншого, були пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, постраждали 43 людини. Голова ОВА сьогодні уточнив, що у лікарнях залишаються 5 постраждалих, серед пацієнтів – двоє дітей віком 1 рік і 17 років.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.