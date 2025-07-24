Харків: кількість постраждалих через удар Росії зросла до 42, серед них двоє немовлят – Терехов

Кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Харкова 24 липня знову зросла, заявив мер міста Ігор Терехов:

«До 42 зросла кількість постраждалих внаслідок денного обстрілу міста. Серед них двоє немовлят – 28 днів та місяця від дня народження, півторарічна дівчинка, ще дівчинка 10 років та двоє 17-річних підлітків».

Міський голова також повідомив про атаку на Індустріальний район Харкова. Армія РФ вдарила по ньому бойовим дроном типу «Черніка», пошкодивши приватне домоволодіння, гаражі та електромережі. За даними місцевої влади, ніхто не постраждав.

Раніше місцева влада повідомила, що вдень 24 липня російські війська атакували керованими авіабомбами Харків, є влучання у багатоповерхівку.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



