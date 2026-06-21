Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Сили РФ атакували селище на Харківщині, є поранені – влада

Наслідки російського обстрілу, Слов’янськ, Донецька область, 15 квітня 2026 року
Наслідки російського обстрілу, Слов’янськ, Донецька область, 15 квітня 2026 року

Сили РФ завдали авіаудару по селищу Шевченкове Куп’янського району, повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков.

«Сьогодні близько 16:30 селище було атаковане КАБами (орієнтовно 7 шт.). Удару зазнали приміщення школи, господарчі будівлі сільгосппідприємства, прилеглі житлові будинки. Є поранені цивільні», – йдеться у повідомленні.

Старіков наголосив, що «громада потерпає від постійних ударів, і закликав евакуюватися - особливо родини з дітьми».

«Жителі прифронтової Шевченківської громади продовжують жити в умовах постійної загрози життю і здоров’ю, потерпаючи від постійних обстрілів з боку ворога. Він не вибирає цілі, б’є навмання по житлових будинках, школах, лікарнях, транспорту цивільних осіб. Контролюйте переміщення неповнолітніх дітей по території населених пунктів і за їх межами», – зазначив посадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG