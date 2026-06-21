Сили РФ атакували селище на Харківщині, є поранені – влада

Сили РФ завдали авіаудару по селищу Шевченкове Куп’янського району, повідомив голова Шевченківської громади Сергій Старіков.

«Сьогодні близько 16:30 селище було атаковане КАБами (орієнтовно 7 шт.). Удару зазнали приміщення школи, господарчі будівлі сільгосппідприємства, прилеглі житлові будинки. Є поранені цивільні», – йдеться у повідомленні.

Старіков наголосив, що «громада потерпає від постійних ударів, і закликав евакуюватися - особливо родини з дітьми».

«Жителі прифронтової Шевченківської громади продовжують жити в умовах постійної загрози життю і здоров’ю, потерпаючи від постійних обстрілів з боку ворога. Він не вибирає цілі, б’є навмання по житлових будинках, школах, лікарнях, транспорту цивільних осіб. Контролюйте переміщення неповнолітніх дітей по території населених пунктів і за їх межами», – зазначив посадовець.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.