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Поліція розповіла, скільки тіл убитих цивільних і військових ексгумувала на деокупованій Харківщині

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області. Після того правоохоронці почали виявляти на звільнених територіях місця масових поховань

Після деокупації Харківщини поліція вже ексгумувала тіла 889 загиблих під час російської окупації, розповів у коментарі Радіо Свобода начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Це 695 тіл цивільних (із них 260 тіл жінок, 370 чоловіків, 24 дитини і близько 30 ще невстановлених осіб). Ми також ексгумуємо військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців окупанта... Ми встановлюємо, хто ці люди, за яких обставин вони загинули», – зазначив він.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.

Після того правоохоронці почали виявляти на звільнених територіях місця масових поховань.

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