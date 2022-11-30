Поліція розповіла, скільки тіл убитих цивільних і військових ексгумувала на деокупованій Харківщині

Після деокупації Харківщини поліція вже ексгумувала тіла 889 загиблих під час російської окупації, розповів у коментарі Радіо Свобода начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов.

«Це 695 тіл цивільних (із них 260 тіл жінок, 370 чоловіків, 24 дитини і близько 30 ще невстановлених осіб). Ми також ексгумуємо військовослужбовців ЗСУ та військовослужбовців окупанта... Ми встановлюємо, хто ці люди, за яких обставин вони загинули», – зазначив він.

На початку вересня українські війська звільнили від російської окупації більшу частину Харківської області.

Після того правоохоронці почали виявляти на звільнених територіях місця масових поховань.