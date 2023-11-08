На Харківщині троє поліцейських із контузією в лікарні, їхнє авто атакував безпілотник – МВС

У Міністерстві внутрішніх справ України повідомили, що на Харківщині російський безпілотник атакував поліцейське авто, внаслідок чого трьох правоохоронців шпиталізували з контузією.

У МВС раніше без подробиць повідомляли про поранення під час обстрілу в Дворічній трьох поліцейських і пошкодження службового автомобіля.

«Слідчо-оперативна група їхала на завдання – затримання колаборантів. Під час руху їх атакував російський безпілотник. Поліцейські одразу впізнали звук безпілотника, який їх переслідував. Правоохоронці спробували відірватися, але зрозуміли, що їм це не вдасться, вистрибнули з автівки за секунди до того, як дрон скинув гранату, і пролунав вибух», – уточнили у МВС.

Російські військові регулярно обстрілюють українські населені пункти, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Зокрема, обстрілів регулярно зазнає Харківська область.