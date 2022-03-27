На Харківщині українські військові знищили російський винищувач – голова ОВА

На Харківщині 27 березня українська ППО знищила російський винищувач. Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Тривають бої в Ізюмському напрямку. Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії», – зазначив Синєгубов.

Інформацію про збитий російський літак підтвердили і на сторінці Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба.

За даними Генштабу ВСУ, станом на ранок 27 березня українські військові збили 121 літак армії РФ, а також 127 гелікоптерів.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну продовжується з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території і називає це «спеціальною операцією», яка має на меті «демілітаризацію та денацифікацію».