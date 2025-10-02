На Харківщині планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми

У Харківській області планують розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«На Куп’янському та Ізюмському напрямках триває евакуація. Плануємо розширити примусову евакуацію сімей із дітьми на Великобурлуцькому напрямку», – написав він у телеграмі.

В ефірі телемарафону Синєгубов заявив, що російські військові обстрілюють будинки й інфраструктуру, намагаючись «завдати максимального ураження цивільному населенню».

Очільник ОВА також заявив, що Куп’янськ перебуває під контролем українських військових.

У червні влада Харківщини оголосила обов’язкову евакуацію з семи населених пунктів Куп’янського району

У жовтні 2024 року на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію для всіх жителів із чотирьох громад Куп’янщини, включно з містом Куп’янськ. Тоді голова ОВА Олег Синєгубов інформував, що в Куп’янському районі від деяких населених пунктів до лінії фронту лише близько 4 кілометрів.