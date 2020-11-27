Зеленський призначив двох голів ОДА

Президент України Володимир Зеленський призначив голів Одеської та Харківської обласних державних адміністрацій.

Головою Харківської ОДА стала Айна Тимчук. Вона народилася 1973 року в Дніпрі.

У 1997-2000 роках працювала у виконкомі Дніпропетровської міської ради. З 2003 по 2006 рік – заступник голови Дніпропетровської обласної ради. Депутат Дніпропетровської облради V скликання. У 2010-2014 роках – заступник Харківського міського голови. У різні роки була заступником голови Дніпропетровської облдержадміністрації, до призначення на посаду голови Харківської ОДА працювала керівником апарату Дніпропетровської облдержадміністрації. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ступеня.

Одеську ОДА очолив Сергій Гриневецький народився 1957 року в селі Лужанка Тарутинського району Одеської області. Був народним депутатом України VI та VII скликань, у листопаді став депутатом Одеської обласної ради.

Іншими своїми указами Зеленський звільнив Олексія Кучера з посади голови Харківської ОДА, а В’ячеслава Овечкіна увільнив від тимчасового виконання обов’язків голови Одеської ОДА.