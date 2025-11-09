У Херсоні дві людини поранені через атаку РФ 9 листопада – влада

У Херсоні дві людини поранені через російський удар 9 листопада, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько 12:45 армія РФ обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей. У 74-річної жінки і 52-річного чоловіка – мінно-вибухові травми. Потерпілих доправили до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними ОВА, до лікарні доправили працівника комунальної служби, який постраждав через атаку російського БпЛА 8 листопада.

«Внаслідок скидання вибухівки з дрона 46-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми й контузію. Нині медики надають потерпілому всю необхідну допомогу», – заявили в ОВА.

Раніше очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив, що минулої доби через російську агресію на Херсоншині сім людей зазнали поранення, серед них – одна дитина.

«Російські військові били по критичній і соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили п’ять багатоповерхівок і 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю і приватні автомобілі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.