Війська РФ поцілили по дитячій лікарні у Херсоні – влада

Російські війська завдали удару по дитячій лікарні у Херсоні, повідомляє обласна військова адміністрація.

«Окупанти вчергове вдарили по Херсону. Було влучання в дитячу лікарню. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

В ОВА уточнюють, що через безпекову ситуацію корпус не працював, тому лікарів і пацієнтів у будівлі не було.

Голова Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Роман Мрочко уточнив, що одне з відділень медзакладу пошкоджене у Дніпровському районі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.