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Через російські атаки на Херсонщині поранена жінка – ОВА

Розбите село на Херсонщині Андріївка тепер безлюдне через війну, квітень 2023 року

Через чергові російські атаки на Херсонщині поранена 61-річна жінка, повідомляє у телеграмі обласна військова адміністрація.

«Росія продовжує тероризувати Херсонщину. Під вогнем було Садове. «Прилетіло» у приватні будинки. Постраждала 61-річна жінка. Її у стані середньої важкості доставили до обласної клінічної лікарні. Вчергове обстріляно Зміївку. В селі пошкоджено приватний господарський склад», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, через російські обстріли також у Херсоні пошкоджено приміщення ліцею.

Після деокупації восени минулого року Херсон і звільнена частина області практично щоденно зазнають російських обстрілів. Армія РФ все ще перебуває на лівобережжі Херсонщини, звідки завдає ударів по деокупованих територіях півдня України.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

В ООН станом на 14 травня підтвердили загибель 8 836 і поранення 14 985 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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