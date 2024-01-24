У Херсоні через російську атаку поранена людина, місто знову обстрілюють – влада

Через російський обстріл Дніпровського району Херсона постраждала людина, повідомляє у телеграмі Херсонська обласна військова адміністрація.



За повідомленням, постраждав 22-річний херсонець, який перебував на вулиці – у нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги.



Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко додав, що станом на 12:40 середмістя Херсона знову перебуває під російським обстрілом.

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Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.