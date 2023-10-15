Війська РФ продовжують обстріл Херсона, вибухи чути в центрі міста – влада

Війська РФ знову обстріляли Херсон – атакували центр і Корабельний район, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.



«Армія РФ періодично обстрілює Херсон з тимчасово окупованого лівого берега! Кілька хвилин тому ворог атакував центр і Корабельний район», – написав він у телеграмі.



Інформації про потерпілих поки що немає.

Згодом Мрочко додав, що вибухи чути у центральній частині міста і Дніпровському районі.

Російські війська протягом дня атакували Херсон щонайменше чотири рази, зокрема, завдаючи удару авіабомбами. Влада про постраждалих не повідомляла.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.