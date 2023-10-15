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Армія РФ скинула дві авіабомби на передмістя Херсона – влада

На Херсонську міську територіальну громаду сьогодні війська РФ скинули чотири керовані авіабомби. Фото ілюстративне

Російські війська скинули дві керовані авіабомби на передмістя Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Продовжуються обстріли Херсона. Знову ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань», – написав він у телеграмі.

Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що російська авіація завдала удару 2 КАБ по Херсону та передмістю близько 17:00.

«Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби», – повідомив він у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.

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