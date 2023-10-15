Армія РФ скинула дві авіабомби на передмістя Херсона – влада

Російські війська скинули дві керовані авіабомби на передмістя Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«Продовжуються обстріли Херсона. Знову ворог скинув дві керовані авіабомби по селищах у передмісті. Тут, на щастя, без жертв і руйнувань», – написав він у телеграмі.



Голова міської військової адміністрації Роман Мрочко уточнив, що російська авіація завдала удару 2 КАБ по Херсону та передмістю близько 17:00.



«Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється. Тільки на Херсонську міську територіальну громаду сьогодні ворог скинув чотири керовані авіабомби», – повідомив він у телеграмі.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.