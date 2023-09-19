Ранковий артобстріл Херсона: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок ранкового артилерійського обстрілу Херсона зросла, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.



«На жаль, у лікарні зупинилося серце 57-річного херсонця, який постраждав внаслідок російського удару по тролейбусу», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося, що під час ранкового російського обстрілу поранення отримали двоє пасажирів тролейбуса – чоловіки, 33 та 57 років. Їх шпиталізували до лікарні.

У МВС також додали, що внаслідок ранкового обстрілу Херсона загинув 49-річний поліцейський.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області та обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Управління верховного комісара ООН із прав людини cтаном на 10 вересня підтвердило загибель 9614 загиблих і 17 535 поранених цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.