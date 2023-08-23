Російські війська вранці обстріляли Херсон, влучили у дитсадок і житлові будинки – ОВА

Російська армія вранці 23 серпня завдала авіаударів по Херсону, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, 22-річного чоловіка доставили до медзакладу, іншим – лікарі надали допомогу на місці.

«Близько четвертої ранку російські військові скинули дві керовані авіабомби на дитсадок і житлові будинки. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці», – уточнив голова ОВА.

Він додав, що протягом минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинула одна людина, п’ятеро – постраждали.

«За минулу добу противник здійснив 72 обстріли, випустивши 364 снаряди з мінометів, артилерії, танків, «Градів» і БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 27 снарядів. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію заводу, фабрики, підприємства; в об’єкти критичної інфраструктури та лікарні у Херсоні; будівлю магазину й об’єкт критичної інфраструктури у Бериславському районі», – повідомив Прокудін.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.