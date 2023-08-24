Влада повідомила про російський обстріл центру Херсона

Російські війська обстрілюють центр Херсона, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Ворог криє вогнем середмістя Херсона! Усі в укриття», – написав він у телеграмі.

Напередодні Олександр Прокудін закликав жителів Херсону та області закликають не виходити з дому 24 серпня через ймовірність посилення обстрілів.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонської області. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

В ООН станом на 13 серпня підтвердили загибель 9 444 і поранення 16 940 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. В організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.