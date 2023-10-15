У Херсоні втретє за добу лунають вибухи – місцева влада

У Херсоні знову лунають вибухи, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Це вже третя атака російських військ на місто за добу.



«У Херсоні лунають вибухи! Місто – під щільним вогнем з боку російських окупаційних військ! Через ворожі обстріли пошкоджені лінії електропередач, є руйнування будинків», – написав він у телеграмі, додавши фото наслідків влучання снарядів у Корабельному районі Херсона.

Уранці в Херсоні пролунав потужний вибух після якого виникли проблеми з електропостачанням. За даними місцевої влади, армія РФ завдала авіаудари по критичній інфраструктурі Херсону з винищувача-бомбардувальника Су-34.

Російські війська практично щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

ООН станом на 8 жовтня підтвердила загибель 9 806 і поранення 17 962 цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. При цьому в організації наголошують, що реальне число жертв є значно вищим.