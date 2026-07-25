У Херсоні внаслідок удару РФ знищено будівлю колишнього італійського консульства: посол відреагував

Внаслідок удару РФ по Херсону в ніч проти 25 липня знищена історична будівля, де на початку XX століття розташовувалася консульська агенція Королівства Італії, повідомило посольство Італії в Україні.

«У результаті російських обстрілів українського міста Херсона сьогодні вранці одна людина загинула, двоє отримали серйозні поранення, а також було уражено історичну будівлю, яка з 1906 по 1918 рік слугувала штаб-квартирою італійської консульської місії», – зазначили у дипвідомстві.

У пресслужбі кажуть, що посол Італії в Україні Карло Формоза, висловлюючи солідарність із владою та населенням, ще раз наголосив на «засудженні Італією російського насильства, яке щодня забирає життя мирних жителів і руйнує культурну спадщину країни».

«Була підірвана та спалена цінна будівля, яка є свідченням не лише архітектури в стилі ар-нуво початку XX століття, а й символом давньої дружби між Італією та Україною, а також міцності зв’язків, що підтримувалися цією нацією ще задовго до здобуття незалежності», – зазначив посол.

Формоза додав, що сьогодні, як і раніше, «ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною» у прагненні до «справедливого та тривалого миру».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.







