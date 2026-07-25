Влада: кількість постраждалих через атаку РФ по Запоріжжю зросла до 11, серед них троє дітей

Кількість постраждалих через російський удар трьома КАБами по Запоріжжю зросла до 11 людей, йдеться у повідомленні голова обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

«Окупанти вдарили по місту трьома керованими авіабомбами. Один із КАБів влучила по промисловому підприємству. Наразі відомо про девʼятьох поранених, серед них – троє дітей. Усім надається невідкладна медична допомога», – написав голова ОВА Іван Федоров.

За його словами, з-під завалів дістали жінку, але, на жаль, її не вдалося реанімувати.

«Підприємство, по якому поцілив ворог, займається очищенням та доставкою питної води», – уточнив місцевий чиновник..

Згодом начальник ОВА поінформував, що кількість постраждалих зросла до 11.

«Одинадцяти постраждалим внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя знадобилася допомога лікарів. Людей із вибуховими травмами доправили в медзаклади області. Далі медики приймають рішення по кожному постраждалому», – написав Федоров.

Він додав, що серед тих, кому знадобилася допомога лікарів, троє дітей 3, 5 і 7 років.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.