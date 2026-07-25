Генштаб ЗСУ звітує про ураження РЛС у Криму, складів і пунктів управління дронами

Уражено РЛС раннього виявлення, склад боєприпасів, пункти управління БпЛА та інші військові об’єкти армії РФ, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

За даними українського командування, 24 липня та в ніч на 25 липня 2026 підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію раннього виявлення в районі Оленівки (окупований Крим).

«Також уражено склад боєприпасів противника у районі Новосеменівки Херсонської області. Окрім того, українські воїни завдали ураження пунктам управління БпЛА противника у районах Біловодів (Сумська область), Лєднєва (Брянська область, РФ), Кам’янського, Новоіванівки та Мирного (Запорізька область), а також Комара (Донецька область)», – йдеться у повідомленні.

Також, за даними Генштабу, було уражено командно-спостережний пункт сил РФ у районі Казачої Лісіци Бєлгородської області.

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ, а також в окупованих регіонах України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».