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З окупованого лівобережжя війська РФ вдарили по Херсону – є пошкоджені будинки і перебої зі світлом

Руйнування в Херсоні через російські обстріли (фото архівне, ілюстративне)
Руйнування в Херсоні через російські обстріли (фото архівне, ілюстративне)

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська у середу обстріляли з окупованого лівобережжя територію Херсона.

«Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою», – повідомив Мрочко у Telegram.

Напередодні, за даними влади, російські війська 128 разів обстріляли Херсонську область. Тільки по Херсону був випущений 21 снаряд. Через російську агресію чотири людини зазнали поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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