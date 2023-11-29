З окупованого лівобережжя війська РФ вдарили по Херсону – є пошкоджені будинки і перебої зі світлом

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що російські війська у середу обстріляли з окупованого лівобережжя територію Херсона.

«Після 14:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівобережжя вдарила по Херсону. Вибухи лунали у різних частинах міста. Є інформація про пошкоджені будинки. Після обстрілу у деяких районах виникли перебої з електрикою», – повідомив Мрочко у Telegram.

Напередодні, за даними влади, російські війська 128 разів обстріляли Херсонську область. Тільки по Херсону був випущений 21 снаряд. Через російську агресію чотири людини зазнали поранень.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.