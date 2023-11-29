Прокудін: четверо жителів Херсонщини поранені через російські обстріли за добу

Російські війська 128 разів обстріляли Херсонську область протягом попередньої доби – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 29 листопада.

За його даними, російські війська випустили по регіону 778 снарядів з мінометів, артилерії, систем «Град», танків, безпілотників та авіації. З них 21 снаряд був випущений по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю у Бериславському районі. Через російську агресію чотири людини дістали поранення», – заявив Прокудін.

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Раніше стало відомо, що семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини 28 листопада. Також троє людей, в тому числі дитина, загинули на Сумщині.

Напередодні голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що в лікарні помер 40-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок нічного удару сил РФ по Херсону.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.