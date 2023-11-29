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Прокудін: четверо жителів Херсонщини поранені через російські обстріли за добу

Наслідки російських обстрілів Херсона, 20 листопада 2023 року
Наслідки російських обстрілів Херсона, 20 листопада 2023 року

Російські війська 128 разів обстріляли Херсонську область протягом попередньої доби – про це заявив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін вранці 29 листопада.

За його даними, російські війська випустили по регіону 778 снарядів з мінометів, артилерії, систем «Град», танків, безпілотників та авіації. З них 21 снаряд був випущений по Херсону.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; адмінбудівлю у Бериславському районі. Через російську агресію чотири людини дістали поранення», – заявив Прокудін.

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Раніше стало відомо, що семеро людей зазнали поранень через обстріли Донеччини 28 листопада. Також троє людей, в тому числі дитина, загинули на Сумщині.

Напередодні голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що в лікарні помер 40-річний чоловік, який зазнав поранень внаслідок нічного удару сил РФ по Херсону.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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