Двоє жінок і дівчинка загинули на Сумщині через російський обстріл – прокуратура

На Сумщині 28 листопада внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, зокрема 7-річна дівчинка, ще троє – зазнали поранення, повідомила обласна прокуратура.

«За даними слідства, 28 листопада близько 12:30, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, ворог, за попередніми даними, з РСЗВ обстріляв цивільну інфраструктуру міста Середина-Буди Сумської області. Внаслідок атаки окупантів зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, з-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок і двох поранених чоловіків. Також у власному авто поранення отримали цивільний чоловік і його 7-річна падчерка. Згодом дівчинка померла в лікарні», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі повідомили, що за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста і села, розташовані в межах досяжності їхньої артилерії, ракетних систем залпового вогню, ракет і дронів. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.